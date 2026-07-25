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Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5546 - РИА Новости, 25.07.2026
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03:47 25.07.2026
Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5546

В результате землетрясений в Венесуэле погибли 5546 человек, пострадали 16 740

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясений в Венесуэле погибли 5546 человек, пострадали 16 740.
  • В 107 временных лагерях размещены 23 811 человек, без жилья остаются 17 907 жителей.
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений 24 июня в Венесуэле возросло до 5546, во временных лагерях остаются более 23,8 тысячи человек, следует из сводки правительства страны.
"Погибли 5546 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, который опубликовал спикер парламента Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
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За последние двое суток число погибших увеличилось на 148 человек.
Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 23 811 человек. Без жилья остаются 17 907 жителей.
Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 24 июля в стране зарегистрировано 1,5 тысячи повторных подземных толчков.
В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2278 иностранных спасателей.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
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