Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 5546

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясений в Венесуэле погибли 5546 человек, пострадали 16 740.

В 107 временных лагерях размещены 23 811 человек, без жилья остаются 17 907 жителей.

МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений 24 июня в Венесуэле возросло до 5546, во временных лагерях остаются более 23,8 тысячи человек, следует из сводки правительства страны.

"Погибли 5546 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, который опубликовал спикер парламента Хорхе Родригес в своем Telegram-канале

За последние двое суток число погибших увеличилось на 148 человек.

Согласно обновленным данным, в 107 временных лагерях размещены 23 811 человек. Без жилья остаются 17 907 жителей.

Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. По состоянию на 24 июля в стране зарегистрировано 1,5 тысячи повторных подземных толчков.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2278 иностранных спасателей.