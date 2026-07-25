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Власти Москвы рассказали о вкладе российских инженеров в развитие Харбина - РИА Новости, 25.07.2026
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09:21 25.07.2026
Власти Москвы рассказали о вкладе российских инженеров в развитие Харбина

Черемин рассказал об участии российских инженеров в развитии Харбина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГород Харбин
Город Харбин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские архитекторы и инженеры участвовали в строительстве китайского города Харбина, поэтому в нем глубоко заложены российские корни, заявил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
«
"Харбин известен как город, где глубоко заложены российские корни, ведь он первоначально строился с участием российских архитекторов, российских инженеров. Когда начиналось строительство Китайско-Восточной железной дороги, это был небольшой поселок, который невозможно было назвать даже городом, и именно российские специалисты положили основу создания такого уникального мегаполиса, которым он стал через 100 лет", - отметил Черемин.
По его словам, сегодня город является своеобразными воротами в Российскую Федерацию, потому что Харбин является столицей провинции Хэйлунцзян, у которой самая протяженная граница с Россией, и 75% экспорта провинции приходится на РФ.
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