Власти Москвы рассказали о вкладе российских инженеров в развитие Харбина

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"Харбин известен как город, где глубоко заложены российские корни, ведь он первоначально строился с участием российских архитекторов, российских инженеров. Когда начиналось строительство Китайско-Восточной железной дороги, это был небольшой поселок, который невозможно было назвать даже городом, и именно российские специалисты положили основу создания такого уникального мегаполиса, которым он стал через 100 лет", - отметил Черемин.