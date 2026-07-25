Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике

Краткий пересказ от РИА ИИ Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 4,80 м.

Второй стала Татьяна Калинина (4,65), третьей - Ирина Михайлова (4,40).

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.

Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 м. Второй стала Татьяна Калинина (4,65), третьей - Ирина Михайлова (4,40).

В метании копья у мужчин золото завоевал Николай Орлов с результатом 75,19 метра. Далее расположились Евгений Брюшенко (74,40) и Владислав Панасенков (72,44).