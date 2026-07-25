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Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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17:42 25.07.2026
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике

Кнороз победила в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике в Екатеринбурге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Полина Кнороз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 4,80 м.
  • Второй стала Татьяна Калинина (4,65), третьей - Ирина Михайлова (4,40).
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 м. Второй стала Татьяна Калинина (4,65), третьей - Ирина Михайлова (4,40).
В метании копья у мужчин золото завоевал Николай Орлов с результатом 75,19 метра. Далее расположились Евгений Брюшенко (74,40) и Владислав Панасенков (72,44).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
Прыжки в высоту - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту
25 июля, 17:40
 
ЕкатеринбургРоссияПолина КнорозСпорт
 
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