В Самарской области квадроцикл врезался в дерево, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ В Самарской области произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате которого два человека погибли и один пострадал.

Водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево.

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в столкновении квадроцикла с деревом рядом с турбазой в Самарской области, сообщили в субботу в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, ДТП произошло в Ставропольском районе в субботу, где 41-летний водитель квадроцикла Stels Trophy Pro ехал по лесной дороге от базы отдыха "Дубрава" в сторону автодороги Ягодное - Алые Паруса. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

"Пострадавшие водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, еще один пассажир - 47-летний мужчина - с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба ГУ МВД в канале на платформе " Макс ".