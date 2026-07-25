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В Самарской области квадроцикл врезался в дерево, два человека погибли - РИА Новости, 25.07.2026
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16:55 25.07.2026
В Самарской области квадроцикл врезался в дерево, два человека погибли

В Самарской области два человека погибли при столкновении квадроцикла с деревом

© Фото : ГУ МВД России по Самарской области/ВКонтактеДТП в Самарской области
ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области/ВКонтакте
ДТП в Самарской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате которого два человека погибли и один пострадал.
  • Водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в столкновении квадроцикла с деревом рядом с турбазой в Самарской области, сообщили в субботу в региональном ГУ МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в Ставропольском районе в субботу, где 41-летний водитель квадроцикла Stels Trophy Pro ехал по лесной дороге от базы отдыха "Дубрава" в сторону автодороги Ягодное - Алые Паруса. Он не справился с управлением и врезался в дерево.
"Пострадавшие водитель и 40-летний пассажир скончались на месте ДТП, еще один пассажир - 47-летний мужчина - с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба ГУ МВД в канале на платформе "Макс".
Сотрудники полиции работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства ДТП.
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