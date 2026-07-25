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Источник рассказал, чем занимается блогер Чекалин в СИЗО - РИА Новости, 25.07.2026
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01:58 25.07.2026
Источник рассказал, чем занимается блогер Чекалин в СИЗО

Блогер Артем Чекалин активно занимается спортом в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Чекалин
Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артем Чекалин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, активно занимается спортом в московском следственном изоляторе.
  • Экс-супруге блогера Лерчек Гагаринский суд Москвы назначил семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, активно занимается спортом в московском следственном изоляторе, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Он коротко постригся, активно занимается спортом в следственном изоляторе", - сказал собеседник агентства.
Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил экс-супругу блогера Лерчек семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Защита Чекалина ранее сообщала РИА Новости, что обжаловала приговор.
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