Источник рассказал, чем занимается блогер Чекалин в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, активно занимается спортом в московском следственном изоляторе.
- Экс-супруге блогера Лерчек Гагаринский суд Москвы назначил семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Блогер Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, активно занимается спортом в московском следственном изоляторе, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Он коротко постригся, активно занимается спортом в следственном изоляторе", - сказал собеседник агентства.
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