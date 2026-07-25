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В Британии заявили об инциденте с участием танкера в Оманском заливе - РИА Новости, 25.07.2026
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13:18 25.07.2026
В Британии заявили об инциденте с участием танкера в Оманском заливе

UKMTO заявило об инциденте с участием танкера в Оманском заливе

© AP PhotoТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo
Танкер в море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе.
  • Ведомство рекомендовало учитывать актуальную информацию о морской безопасности и следить за обстановкой.
ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера в Оманском заливе.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе", - заявлено в сообщении.
Ведомство рекомендовало учитывать актуальную информацию о морской безопасности и следить за обстановкой. В сообщении добавляется, что органы власти осведомлены об инциденте и ведут соответствующее расследование.
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