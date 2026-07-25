В Британии заявили об инциденте с участием танкера в Оманском заливе

ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера в Оманском заливе.

"UKMTO получило сообщение об инциденте с участием танкера и вооруженных сил в Оманском заливе", - заявлено в сообщении.

Ведомство рекомендовало учитывать актуальную информацию о морской безопасности и следить за обстановкой. В сообщении добавляется, что органы власти осведомлены об инциденте и ведут соответствующее расследование.