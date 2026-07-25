В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области.
- В городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому объекту, повреждены навес здания, микроавтобус и три автомобиля.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому объекту. Бойцы самообороны доставили мужчину с касательными ранениями головы и руки в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мужчина со слепым осколочным ранением живота самостоятельно обратился в больницу", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в результате атаки также повреждены навес здания, микроавтобус и три автомобиля.
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