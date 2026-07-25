В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

Отмечается, что в результате атаки также повреждены навес здания, микроавтобус и три автомобиля.