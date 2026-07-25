Силы ПВО за ночь уничтожили 328 БПЛА над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских БПЛА над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 21 региона России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 24 июля т.г. до 8.00 мск 25 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18