Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 328 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 25.07.2026 (обновлено: 08:56 25.07.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 328 БПЛА над российскими регионами

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 328 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских БПЛА над российскими регионами.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями 21 региона России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 24 июля т.г. до 8.00 мск 25 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала