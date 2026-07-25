Минобороны показало кадры поражения авиабомбами пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения авиабомбами ФАБ-500 пунктов управления БПЛА и пунктов временной дислокации ВСУ.
- В районе Высокоивановки в ДНР были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Светличного в Харьковской области — места взлета и пункты управления беспилотниками 50-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
- По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения авиабомбами ФАБ-500 пункты управления (ПУ) БПЛА и пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ.
В то же время, в районе населенного пункта Светличное в Харьковской области были зафиксированы места взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами подразделений 50-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении к видео.
На опубликованных кадрах зафиксировано успешное поражение ПВД и ПУ БПЛА подразделений ВСУ.
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