Боец "Востока" рассказал, как в одиночку взял в плен троих военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гера взял в плен троих украинских военных во время штурма позиций ВСУ в Запорожской области.

По его словам, подразделения ВСУ испытывают большую нехватку личного состава.

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гера рассказал РИА Новости, как в ходе штурма позиций ВСУ в Запорожской области в одиночку взял в плен троих украинских военнослужащих.

Как отметил собеседник агентства, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы застать противника врасплох: создал видимость, что будет заходить в помещение через дверь, однако проник внутрь через окно.

« "Одного сразу ранил в ногу. Остальные просто не ожидали, что я зайду с другой стороны, и сдались мне в плен", — рассказал Гера.

По его словам, подразделения ВСУ испытывают большую нехватку личного состава.