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Боец "Востока" рассказал, как в одиночку взял в плен троих военных ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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Боец "Востока" рассказал, как в одиночку взял в плен троих военных ВСУ

Боец ВС РФ в одиночку взял в плен троих боевиков ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гера взял в плен троих украинских военных во время штурма позиций ВСУ в Запорожской области.
  • По его словам, подразделения ВСУ испытывают большую нехватку личного состава.
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гера рассказал РИА Новости, как в ходе штурма позиций ВСУ в Запорожской области в одиночку взял в плен троих украинских военнослужащих.
Как отметил собеседник агентства, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы застать противника врасплох: создал видимость, что будет заходить в помещение через дверь, однако проник внутрь через окно.
«
"Одного сразу ранил в ногу. Остальные просто не ожидали, что я зайду с другой стороны, и сдались мне в плен", — рассказал Гера.
По его словам, подразделения ВСУ испытывают большую нехватку личного состава.
"Кого я ранил, ему было примерно 65 лет. Он передвигался на костылях. ВСУ использует всех, кто может держать автомат", — добавил он.
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