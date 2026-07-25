В Грузии и Абхазии произошло масштабное отключение света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии и Абхазии произошло масштабное отключение электричества, остановилось движение поездов, в Тбилиси не работает метро.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Грузии и Абхазии произошло второе за три дня масштабное отключение электричества, сообщило агентство Sputnik.
"Свет пропал сразу в нескольких городах, остановилось движение поездов по всей стране. В Тбилиси также не работает метро", - сообщило агентство.
В четверг вечером масштабная авария оставила без света всю Грузию и Абхазию, сообщил корреспондент РИА Новости. Министерство энергетики Абхазии назвало причиной отключения неполадки на Ингурской ГЭС, которая находится на границе Грузии (плотина) и Абхазии (пункт управления). Стороны делят электроэнергию в соотношении 60/40.