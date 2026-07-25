Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат предупредил о риске лишения ЕС доступа к русской культуре - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:28 25.07.2026 (обновлено: 07:36 25.07.2026)
Евродепутат предупредил о риске лишения ЕС доступа к русской культуре

Мариани: ЕС лишает европейцев доступа к культуре России, наказывая биеннале

© AP Photo / Luca BrunoПосетители стоят перед российским павильоном на Венецианской биеннале искусства 2026 года
Посетители стоят перед российским павильоном на Венецианской биеннале искусства 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Посетители стоят перед российским павильоном на Венецианской биеннале искусства 2026 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования не ослабляет Россию, а лишает европейцев возможности познакомиться с одной из величайших культур мира.
  • Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за павильона РФ никоим образом не ослабляет Россию, а лишь лишает европейцев возможности прикоснуться к одной из величайших культур мира, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Представитель ЕК Тома Ренье во вторник сообщил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Итальянский сенатор высказался об участии России в Биеннале
15 мая, 05:56
"Такая мера никак не ослабляет Россию, она лишь ослабляет диалог между народами и лишает самих европейцев возможности соприкоснуться с одной из величайших культурных традиций мира", - сказал Мариани в разговоре с агентством.
Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.
"Эта логика, кстати, очень похожа на ту, которая применяется в отношении российских спортсменов, исключенных из крупнейших международных соревнований и лишенных права - в соответствии с духом Пьера де Кубертена - выступать под своим флагом и за свою страну", - отметил Мариани.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Госдуме назвали решение ЕК о Венецианской биеннале политическим шантажом
13 июля, 16:31
 
КультураРоссияВенецияАфрикаТьерри МарианиПьер де КубертенАлексей ЩусевЕвросоюзЕврокомиссияВенецианская биенналеКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала