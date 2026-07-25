Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования не ослабляет Россию, а лишает европейцев возможности познакомиться с одной из величайших культур мира.
- Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за павильона РФ никоим образом не ослабляет Россию, а лишь лишает европейцев возможности прикоснуться к одной из величайших культур мира, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
"Такая мера никак не ослабляет Россию, она лишь ослабляет диалог между народами и лишает самих европейцев возможности соприкоснуться с одной из величайших культурных традиций мира", - сказал Мариани в разговоре с агентством.
Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.
"Эта логика, кстати, очень похожа на ту, которая применяется в отношении российских спортсменов, исключенных из крупнейших международных соревнований и лишенных права - в соответствии с духом Пьера де Кубертена - выступать под своим флагом и за свою страну", - отметил Мариани.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.