Краткий пересказ от РИА ИИ Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования не ослабляет Россию, а лишает европейцев возможности познакомиться с одной из величайших культур мира.

Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.

БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за павильона РФ никоим образом не ослабляет Россию, а лишь лишает европейцев возможности прикоснуться к одной из величайших культур мира, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.

Представитель ЕК Тома Ренье во вторник сообщил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России

"Такая мера никак не ослабляет Россию, она лишь ослабляет диалог между народами и лишает самих европейцев возможности соприкоснуться с одной из величайших культурных традиций мира", - сказал Мариани в разговоре с агентством.

Евродепутат добавил, что похожим образом Запад ведет себя в отношении российских атлетов.

"Эта логика, кстати, очень похожа на ту, которая применяется в отношении российских спортсменов, исключенных из крупнейших международных соревнований и лишенных права - в соответствии с духом Пьера де Кубертена - выступать под своим флагом и за свою страну", - отметил Мариани.

В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.