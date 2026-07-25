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В сторону Москвы в течение недели летело более 1400 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2026
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16:12 25.07.2026
В сторону Москвы в течение недели летело более 1400 беспилотников

Собянин: в течение недели в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сторону Московского региона за неделю летел 1401 БПЛА.
  • Силы ПВО нейтрализовали 143 беспилотника на подлете к Москве.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В течение недели в сторону Московского региона летел 1401 БПЛА, 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В период с 08.30 18 июля по 08.30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА. 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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