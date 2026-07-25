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Над Белгородской областью с января сбили более 20 тысяч украинских БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
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15:00 25.07.2026
Над Белгородской областью с января сбили более 20 тысяч украинских БПЛА

Шуваев: над Белгородской областью с начала года сбили 20 794 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года над Белгородской областью было сбито и подавлено более 20 тысяч украинских беспилотников.
  • Киевский режим с вечера пятницы проводит массированные атаки беспилотников на Белгород и Белгородский округ, удары наносятся хаотично.
  • Врио губернатора Александр Шуваев поблагодарил подразделения Минобороны и другие службы за защиту жителей и устранение последствий ударов.
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью с начала 2026 года, из них 11 тысяч - за последние 2,5 месяца, заявил врио губернатора Александр Шуваев.
Как сообщил Шуваев в своем Telegram-канале, киевский режим с вечера пятницы проводит массированные атаки беспилотников, особенно на Белгород и Белгородский округ. По его словам, удары наносятся хаотично — по жилым домам, инфраструктуре, коммерческим объектам. Он подчеркнул, что никакой военной логики в этом нет, цель врага — посеять панику и затруднить работу экстренных служб.
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"Отмечаю кратный рост числа атак — это целенаправленная террористическая кампания, призванная нанести максимальный урон мирному населению. Для понимания: с начала 2026 года наши защитники сбили 20 794 беспилотника. Из них только с 13 мая по сегодняшний день — 11 014 сбитых БПЛА", - написал Шуваев.
Врио губернатора поблагодарил подразделения Минобороны, мобильные огневые группы, отряды "БАРС-Белгород" и "Орлан" за защиту жителей, а также сотрудников МЧС, медиков и саперов — за устранение последствий ударов, несмотря на попытки врага атаковать самих спасателей.
Особо Шуваев отметил мужество жителей микрорайона Улитка: в часы ночных атак они помогали спасателям, выносили воду, поддерживали, проявляя гражданскую ответственность.
"По каждому инциденту работаю лично, на местах. По соображениям безопасности — чтобы не подставлять под удар сотрудников экстренных служб, близлежащие гражданские объекты и журналистов — временно отказываюсь от медийного освещения этой части моей работы", - подчеркнул Шуваев.
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