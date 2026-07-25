Над Херсонской областью сбили 67 украинских дронов за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные сбили 67 дронов ВСУ над Херсонской областью за ночь.
- Атака была отражена силами ПВО и мобильных огневых групп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Российские военные сбили 67 дронов ВСУ над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую ночь в небе над Херсонской областью сбито 67 вражеских БПЛА. Очередная массированная атака противника отражена силами ПВО и мобильных огневых групп", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за службу и профессионализм.