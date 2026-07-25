Над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбили пять БПЛА за ночь.
- Поврежден забор частного дома, пострадавших нет.
РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Пять БПЛА сбито за ночь над территорией Рязанской области, поврежден забор частного дома, никто не пострадал, сообщил в субботу губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА. Поврежден забор частного дома, пострадавших нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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