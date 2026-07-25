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Новый премьер Британии заявил, что не собирается проводить досрочные выборы - РИА Новости, 25.07.2026
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05:33 25.07.2026 (обновлено: 05:34 25.07.2026)
Новый премьер Британии заявил, что не собирается проводить досрочные выборы

Новый премьер Великобритании Энди Бернем не планирует проводить досрочные выборы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера.
  • Энди Бернем заявил, что не собирается проводить досрочные всеобщие выборы, так как считает, что стране нужно сосредоточиться на успешном функционировании.
  • 51% респондентов опроса, проведенного компанией Survation для газеты Daily Mail, поддерживают проведение выборов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не собирается проводить досрочные всеобщие выборы в стране.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
"Нет, не собираюсь. Я не думаю, что это правильно. Мы живем в парламентской демократии. В 2024 году был представлен манифест. Я придерживаюсь этого манифеста... Я просто считаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы заставить страну успешно функционировать. Сейчас это является приоритетом. Всеобщие выборы отложат эту важную работу", - заявил Бернем в интервью изданию Manchester Evening News, отвечая на вопрос о том, собирается ли он объявить всеобщие выборы.
Многие в стране считают, что Бернем должен провести новые выборы, так как в 2024 году страна голосовала за партию под руководством другого лидера. Так, согласно опросу, проведенному компанией Survation для газеты Daily Mail, 51% респондентов поддерживают проведение выборов.
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