Цены на бензин в США выросли почти на треть с начала операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала операции против Ирана цены на американских заправках выросли почти на 35%.

Средняя цена галлона обычного бензина выросла с 2,983 до 4,019 доллара с 26 февраля по 21 июля.

Индекс цен на продукты для дома вырос лишь на 0,9% с февраля по июнь, несмотря на подорожание бензина.

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Сардаана Бахсырова. Цены на американских заправках резко выросли почти на 35% с начала операции против Ирана, тогда как общий уровень цен на продукты в США почти не изменился, выяснило РИА Новости на основе данных топливной и продовольственной статистики.

Операция США Израиля против Ирана началась 28 февраля и усилила риски для мирового нефтяного рынка. РИА Новости выяснило, насколько за неполные пять месяцев подорожал бензин и произошел ли за это время сопоставимый рост цен на основные продукты.

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), с 26 февраля, за два дня до начала операции, по 21 июля средняя цена галлона обычного бензина выросла с 2,983 до 4,019 доллара. Таким образом, за неполные пять месяцев топливо подорожало на 34,7%.

Рост цен на заправках происходил на фоне резкого подорожания нефти. После начала боевых действий движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось, создав угрозу перебоев на одном из важнейших мировых энергетических маршрутов. По оценке Международного энергетического агентства, до конфликта через пролив проходило около пятой части мировых поставок энергоносителей.

На фоне сокращения судоходства баррель американской нефти WTI подорожал с 65,1 доллара в конце февраля до 114,58 доллара 7 апреля — на 76%, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA). Затем котировки отступили от пиковых значений: к середине июля баррель стоил 79,2 доллара, оставаясь почти на 22% дороже, чем перед началом операции.

Цены на заправках двигались по схожей, хотя и более плавной траектории. В мае средняя стоимость бензина достигла 4,56 доллара за галлон, к началу июля опустилась ниже 3,84 доллара, а затем вновь превысила четыре доллара. На изменение цен влияли не только нефтяные котировки, но и сезонный спрос и внутренние факторы американского топливного рынка.

Для автомобилистов разница оказалась ощутимой: заправка бака объемом 15 галлонов стала обходиться примерно на 15,6 доллара дороже. Еще заметнее был разброс между штатами — от 3,344 доллара за галлон в Индиане до 5,519 доллара в Калифорнии. Среди наиболее дорогих штатов также оказались Гавайи и Вашингтон, а среди наиболее дешевых — Миссисипи и Луизиана.

Сопоставимого подорожания в американских продуктовых магазинах за это время не произошло. По расчетам РИА Новости на основе данных Бюро трудовой статистики США (BLS), с февраля по июнь — последний доступный месяц — индекс цен на продукты для дома вырос лишь на 0,9%.

Динамика отдельных товаров при этом заметно различалась. Сильнее всего подорожало молоко — на 7,2%, тогда как рис прибавил 1,4%. Одновременно яйца подешевели на 14,4%, а цены на хлеб, бананы и муку снизились менее чем на 2%.

Стоимость целой свежей курицы и молотого кофе практически не изменилась. Рассмотренные товары составляют лишь часть значительно более широкой потребительской корзины BLS и сами по себе не определяют движение общего индекса. Тем не менее их динамика показывает, что одновременного подорожания основных продуктов к июню не произошло.

В отличие от бензина, стоимость продовольствия зависит не только от топлива и перевозки, но и от затрат на сырье, переработку, упаковку, хранение и оплату труда. Поэтому нефтяные колебания могут отражаться на магазинных ценниках слабее, а влияние возросших транспортных расходов — проявляться с задержкой.