При атаке БПЛА на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ При ночной атаке на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека.

Среди пострадавших — сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара после атаки БПЛА; один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, пострадали при ночной атаке на Белгород и Белгородский округ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека, среди них — сотрудник МЧС , который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки БПЛА. Трое гражданских оперативно госпитализированы в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь", - сообщил Шуваев в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что по оценке медиков один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным оперштаба в Telegram-канале, за сутки в Белгороде повреждены коммерческий объект, 7 частных домов, 7 автомобилей, 4 из которых сгорели, частично разрушены здание социального объекта и 10 гаражей, а также огнем уничтожено складское помещение предприятия.