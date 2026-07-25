При атаке БПЛА на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ночной атаке на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека.
- Среди пострадавших — сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара после атаки БПЛА; один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, пострадали при ночной атаке на Белгород и Белгородский округ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека, среди них — сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки БПЛА. Трое гражданских оперативно госпитализированы в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь", - сообщил Шуваев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что по оценке медиков один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По данным оперштаба в Telegram-канале, за сутки в Белгороде повреждены коммерческий объект, 7 частных домов, 7 автомобилей, 4 из которых сгорели, частично разрушены здание социального объекта и 10 гаражей, а также огнем уничтожено складское помещение предприятия.
В ночь на субботу врио губернатора сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке вражеских беспилотников, есть пострадавшие. На улицах зафиксированы повреждения и возгорания, их ликвидировали пожарные расчеты.
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