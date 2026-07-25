Люди Кастро разрушают США. Трамп не зря боится Кубы

Агенты и шпионы Кубы десятилетиями разъедали США изнутри, пытаясь опрокинуть страну в пучину хаоса и гражданской войны. Расисты из "Черных пантер" — это Куба, их преемники из XXI века с брендом BLM — тоже Куба. Куба — это официально существующая Коммунистическая партия США, но также и антифа — децентрализованное движение радикальных леваков, скрывающих лица. Куба стоит за "Синоптиками" — хиппи-террористами 1970-х и за современными нападениями на миграционную полицию. Даже движение феминисток "Розовый код" и организация "Демократические социалисты Америки", ассоциированная с сенатором Берни Сандерсом и мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, — это Куба, остров зари багровой.

"Гавана создала обширную революционную сеть, которая сформировала непропорционально большую долю самых известных и влиятельных экстремистских движений США", — гласит стостраничный доклад Госдепартамента.

На первый взгляд, диагноз ясен: симуляция. Вашингтон ищет оправдания для вторжения на Кубу, куда президент Дональд Трамп обещал "заглянуть по дороге из Ирана". А глава Госдепа Марко Рубио рад стараться — так как кубинец из эмигрантской среды, где ненавидят Фиделя Кастро.

Но вторжение маловероятно: Вашингтон слишком завяз в Иране, чтобы начинать еще одну непопулярную войну и подставлять Флориду под удары БПЛА. Однако маленькая Куба действительно несет для США большую угрозу, хотя вынуждена сидеть при свечах и экономить на еде.

Пускай идея разместить на острове русские или китайские ракеты осталась в прошлом, американцы реально боятся Гаваны. Соединенные Штаты как державу, конечно, Острову свободы не одолеть. А вот опозорить ее силовиков — запросто. Русская идиома "мал да удал" — это про Кубу.

В сентябре 2001 года, когда американская нация переживала самый страшный теракт в своей истории, вскрылся и самый страшный фейл ее контрразведки: арестовали Ану Монтес — ведущего специалиста военной разведки (DIA) по Кубе, которая шпионила на Гавану 17 лет.

Так не могло быть, но случилось. Пуэрториканку-отличницу, чей отец служил военным переводчиком, а брат и сестра — в ФБР, завербовали в ходе учебы в Университете Хопкинса, важной кузницы кадров для разведки. Работала бесплатно, за идею. С ней связывают многочисленные исчезновения агентов США на Кубе, выявление военных баз провашингтонских повстанцев в Никарагуа и формирование политики США в отношении Гаваны. По вопросам боеспособности кубинской армии она консультировала Пентагон и ЦРУ. На основании ее докладов принимали решения президенты Клинтон и Буш-младший.

Иными словами, спецслужбы Кастро добились того, что в военной разведке США Кубой занимался кубинский же агент, которого 17 лет не могли выявить. Такой успех, вероятно, уникален. По крайней мере, для конфликта между сверхдержавой и "банановой республикой".

Именно это превращает Кубу для Лэнгли, с одной стороны, в осознанную угрозу, а с другой, в жупел: цэрэушники не могут себе простить, что их раз от разу уделывает страна-нищенка, в прошлом — задний двор США с сахарным тростником, проститутками и мафиозными казино. Недооценив ее однажды, они переплачивали множество раз и едва не спровоцировали апокалипсис: когда высадка подготовленного ЦРУ десанта из мигрантов захлебнулась в заливе Свиней, Кастро запросил размещение советских ракет, что привело к Карибскому кризису.

Куба оказалась самым опасным из маленьких врагов США, поскольку Кастро играл не только от обороны. Кубинцы участвовали в десятках военных интервенций, и первая последовала всего через несколько месяцев после революции — в Панаму с ее сверхважным каналом, а сразу после провала там — в Доминикану. В Венесуэле дважды — в 1963-м и 1969-м — Гавана устраивала аналог операции в заливе Свиней, подготовив и сопроводив туда вооруженных политэмигрантов.

Эта деятельность дорого стоила Кубе: на нее ополчилась вся Латинская Америка. Однако задача обеспечить доступ к венесуэльской нефти была выполнена, пускай и позднее. Братья Кастро помогли Уго Чавесу прийти к власти в 1999-м и сохранить ее в ходе попытки госпереворота в 2002-м, после которой он заменил своих военных советников на кубинских разведчиков. Его преемник Николас Мадуро и вовсе считался кубинским агентом, а в годы своего профсоюзного активизма проходил обучение в Гаване. Когда американцы похищали его в собственной постели, то убили три десятка кубинцев — личных охранников венесуэльского президента.

То есть кубинский режим не просто нашел себе нового внешнего спонсора, потеряв поддержку СССР. Он этого внешнего спонсора создал, обеспечив себе долговременное существование за счет венесуэльской нефти. Неплохо для "банановой республики".

Еще это самая вездесущая из маленьких держав. Мужество знает цель, стала легендой Куба: с тех пор как Че Гевара переплыл Танганьику для отмщения за Патриса Лумумбу, через Африку и Ближний Восток прошли более полумиллиона кубинских солдат. Они засветились в Песчаной войне Марокко с Алжиром, Войне Судного дня (на стороне Сирии), обороне Эфиопии от Сомали. Гавана — полноценный соавтор победы в Анголе наряду с Москвой, но далеко не всегда действовала по ее просьбе и при ее поддержке. Генерал Леопольдо Синтра Фриас, герой битвы при Куито-Куанавале, разгромивший войска ЮАР, утверждал, что СССР никогда не мог контролировать Кубу, хотя и всегда пытался.

Получается, что Куба — такая страна, которую сверхдержава-союзник не может контролировать, а сверхдержава-враг — победить. Шестьсот тридцать четыре покушения на Фиделя — и ни одного успешного. При таких раскладах Остров свободы приговорен к тому, чтобы стать для ЦРУ источником комплекса неполноценности и параноидальных страхов. Он как Заяц для Волка, как Джерри для Тома, как Дорожный бегун для Койота — вечно позорящая тебя цель.

С Кубой связано сразу несколько устойчивых словосочетаний, которые вызывают у американского силовика обострение тревожности — от "кубинского прецедента" до "гаванского синдрома". Первое означает, что барбудос могут возникнуть в любой момент и в любой точке мира для участия в антивашингтонской революции. Второе — странное заболевание с мигренью, тошнотой и галлюцинациями, охватившее сотрудников посольства США. Когда Госдеп назвал причиной "направленное из неизвестного устройства микроволновое излучение", все смеялись: шапочки из фольги носить не пробовали? Но потом, по данным CNN, ЦРУ "за восьмизначную сумму" приобрело аналог такого устройства.

Считаем карабашки: самые опасные шпионы, самые вездесущие коммандос, самые таинственные технологии, самая долгая и безуспешная борьба, а еще "медицинский интернационализм" — экспорт врачей, ставший источником "мягкой силы". Все это Куба, если смотреть на нее из Лэнгли. Сложные чувства американских силовиков будет легче понять, если представить, что аналогичное количество проблем по всему миру России причиняла бы Молдавия и Дубоссарская школа шпионажа.

Согласно докладу Госдепа, агентура Гаваны готова к массовой подрывной деятельности в случае операции против Кубы. В принципе, пикетирование военных баз и акции неповиновения вероятны и без прямого приказа наследников Кастро: в массе своей американцы Кубу давно не боятся, а скорее ей сочувствуют. Но если сенатор Сандерс, мэр Нью-Йорка и радикальные феминистки действительно окажутся теми, кому направляли шифровки из кубинского ЦК, то такая невероятная ловкость в тылу врага не должна удивлять.

Это ж Куба, любовь моя. Не Франция какая-нибудь.