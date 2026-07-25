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СМИ: в море у побережья Батуми обнаружили, предположительно, боеприпас - РИА Новости, 25.07.2026
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15:15 25.07.2026
СМИ: в море у побережья Батуми обнаружили, предположительно, боеприпас

Интерпрессньюс: в море у Батуми обнаружили, предположительно, боеприпас

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Батуми
Отдыхающие на пляже в Батуми - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Денис Асланов
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Отдыхающие на пляже в Батуми. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В море у поселка Махинджаури близ Батуми обнаружен предмет, предположительно являющийся боеприпасом.
  • МВД Грузии начало расследование по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, находка направлена на экспертизу.
ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. В море у поселка Махинджаури близ Батуми обнаружен предмет, предположительно, являющийся боеприпасом, начато расследование, сообщает агентство "Интерпрессньюс".
«
"В связи с обнаружением в море у Махинджаури предмета, предположительно, являющегося боеприпасом, министерство внутренних дел Грузии начало расследование", - сообщает СМИ.
В ведомстве уточнили, что расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.
По имеющейся информации, обнаруженный в море предмет направлен на экспертизу. По ее результатам специалисты установят, является ли находка боеприпасом, а также определят ее вид и происхождение.
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