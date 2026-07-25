СМИ: в море у побережья Батуми обнаружили, предположительно, боеприпас

"В связи с обнаружением в море у Махинджаури предмета, предположительно, являющегося боеприпасом, министерство внутренних дел Грузии начало расследование", - сообщает СМИ.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

По имеющейся информации, обнаруженный в море предмет направлен на экспертизу. По ее результатам специалисты установят, является ли находка боеприпасом, а также определят ее вид и происхождение.