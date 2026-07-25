СМИ: в море у побережья Батуми обнаружили, предположительно, боеприпас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В море у поселка Махинджаури близ Батуми обнаружен предмет, предположительно являющийся боеприпасом.
- МВД Грузии начало расследование по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, находка направлена на экспертизу.
ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. В море у поселка Махинджаури близ Батуми обнаружен предмет, предположительно, являющийся боеприпасом, начато расследование, сообщает агентство "Интерпрессньюс".
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"В связи с обнаружением в море у Махинджаури предмета, предположительно, являющегося боеприпасом, министерство внутренних дел Грузии начало расследование", - сообщает СМИ.
В ведомстве уточнили, что расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.
По имеющейся информации, обнаруженный в море предмет направлен на экспертизу. По ее результатам специалисты установят, является ли находка боеприпасом, а также определят ее вид и происхождение.