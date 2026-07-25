Балицкий прокомментировал атаку ВСУ на турбазу в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 8 человек, в том числе двое детей, и пострадали 14 человек, в том числе трое детей.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что противник целенаправленно атаковал мирных жителей.
- Губернатор пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Противник понимал и видел, что совершает атаку на мирных людей в туристической базе, где в результате удара 8 человек погибли и 14 ранены, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали, в том числе три ребенка в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области, сообщил ранее губернатор.
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"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - написал он в канале на платформе "Макс".
Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь, отметил он. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей.