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Балицкий прокомментировал атаку ВСУ на турбазу в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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13:30 25.07.2026 (обновлено: 13:40 25.07.2026)
Балицкий прокомментировал атаку ВСУ на турбазу в Запорожской области

Балицкий: ВСУ понимали, что атакуют людей на турбазе в Запорожье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 8 человек, в том числе двое детей, и пострадали 14 человек, в том числе трое детей.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что противник целенаправленно атаковал мирных жителей.
  • Губернатор пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Противник понимал и видел, что совершает атаку на мирных людей в туристической базе, где в результате удара 8 человек погибли и 14 ранены, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали, в том числе три ребенка в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области, сообщил ранее губернатор.
«
"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - написал он в канале на платформе "Макс".
Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь, отметил он. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей.
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