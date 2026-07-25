В Грузии автобус с туристами из Белоруссии попал в ДТП, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 25 июля в Батуми (Грузия) произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу.
- В результате ДТП погибли двое туристов: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения.
- Еще 12 человек были доставлены в больницы, из них пять пострадавших остаются в стационарах, семь — выписаны.
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Двое белорусов погибли в Грузии при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы. "По состоянию на текущий момент, пять пострадавших остаются в стационарах, семь – выписаны", - отметили в пресс-службе.
Посольство Белоруссии в Грузии поддерживает связь с родственниками погибших. "Консул незамедлительно выехала на место происшествия и будет находиться там для координации помощи белорусским гражданам", - добавили в пресс-службе.
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