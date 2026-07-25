В Грузии автобус с туристами из Белоруссии попал в ДТП, есть погибшие

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Двое белорусов погибли в Грузии при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Еще 12 человек с травмами средней и легкой степеней тяжести были доставлены в больницы. "По состоянию на текущий момент, пять пострадавших остаются в стационарах, семь – выписаны", - отметили в пресс-службе.