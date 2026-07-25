Патриарх Кирилл назвал атаку на Запорожскую область жестоким преступлением

Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на субботу ВСУ ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области.

Патриарх Кирилл выразил возмущение по поводу атаки и заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Он назвал атаку ВСУ преступлением, поражающим жестокостью.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что террористическая атака ВСУ на турбазы в поселке Кирилловка Запорожской области - это преступления, поражающие жестокостью.

ВСУ в ночь на субботу ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области . По последним данным, погибли 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлено днем траура.

"Подобные преступные действия, направленные против ни в чем не повинных людей, поражают своей жестокостью и вызывают глубокое возмущение. Надеюсь, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в патриаршем соболезновании, адресованном губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Священнослужители Бердянской епархии не оставят пастырским вниманием родственников и близких погибших, а также пострадавших, заверил он.

"Мои мысли и молитвы ныне с теми, кого коснулось страшное горе. В эти тяжелые дни особого внимания и пастырской заботы требуют люди, оказавшиеся перед лицом сурового испытания. Надеюсь, что священнослужители Бердянской епархии будут рядом с ними и поддержат их духовно", - говорится в патриаршем соболезновании епископу Бердянскому и Приморскому Петру (Дмитриеву).