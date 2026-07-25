В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино дрон атаковал автомобиль "Газель", двое мужчин пострадали.
- Пострадавшие направлены в больницу для обследования.
- В результате атак нескольких FPV-дронов по городу пробита крыша складского помещения и частного дома, повреждены грузовой автомобиль и остекление квартиры многоквартирного дома.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в белгородском Шебекино в результате атаки дрона ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.
"В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них диагностировано осколочное ранение голени, у второго - предварительно, акубаротравма. Для обследования пострадавшие направлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атак еще нескольких FPV-дронов по городу пробита крыша складского помещения и частного дома, повреждены грузовой автомобиль и остекление квартиры многоквартирного дома.
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