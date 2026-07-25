В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в белгородском Шебекино в результате атаки дрона ВСУ, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, в результате атак еще нескольких FPV-дронов по городу пробита крыша складского помещения и частного дома, повреждены грузовой автомобиль и остекление квартиры многоквартирного дома.