При атаке ВСУ на Горловку пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранение в результате атаки украинского беспилотника.
- Атака произошла в Никитовском районе Горловки.
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки в ДНР получили ранение в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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