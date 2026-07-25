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Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2026
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00:48 25.07.2026 (обновлено: 01:44 25.07.2026)
Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ, есть пострадавшие

Белгород находится под массированной атакой БПЛА ВСУ, есть пострадавшие

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ.
  • Есть пострадавшие, их оперативно доставили в больницы.
  • На улицах зафиксированы повреждения и возгорания.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы", — написал он на платформе "Макс".

Чиновник уточнил, что врачи обследуют раненых и оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, на улицах зафиксировали повреждения и возгорания. Пожарные тушат огонь. Работу ведут и спецподразделения, уточнил Шуваев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБеспилотникиАлександр Шуваев
 
 
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