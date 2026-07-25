Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ.
- Есть пострадавшие, их оперативно доставили в больницы.
- На улицах зафиксированы повреждения и возгорания.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы", — написал он на платформе "Макс".
Чиновник уточнил, что врачи обследуют раненых и оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, на улицах зафиксировали повреждения и возгорания. Пожарные тушат огонь. Работу ведут и спецподразделения, уточнил Шуваев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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