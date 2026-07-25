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В Армении люди застряли на канатной дороге из-за отключения света - РИА Новости, 25.07.2026
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16:52 25.07.2026
В Армении люди застряли на канатной дороге из-за отключения света

Armlur.am: в Армении люди застряли на канатной дороге из-за отключения света

CC BY 2.0 / Vahe Martirosyan / Горнолыжный курорт в Армении Цахкадзор
Горнолыжный курорт в Армении Цахкадзор - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY 2.0 / Vahe Martirosyan /
Горнолыжный курорт в Армении Цахкадзор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В курортном городе Цахкадзор из-за отключения электричества застряли десятки людей на канатной дороге.
  • Инцидент вызвал панику, особенно среди семей с детьми.
  • Проблема была устранена в тот же день, и работа канатной дороги была восстановлена, о пострадавших не сообщается.
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Десятки людей застряли на канатной дороге в армянском курортном городе Цахкадзор из-за отключения электричества, сообщает онлайн-издание armlur.am.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу.
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"По нашей информации, вчера работа канатной дороги в Цахкадзоре была нарушена из-за отключения электроснабжения, в результате чего десятки граждан оказались в опасной ситуации... Граждане рассказали нам, что в момент отключения электроэнергии часть канатной дороги остановилась, из-за чего люди остались в креслах в воздухе, а другие — на разных участках горы, не имея возможности продолжить подъем или спуститься вниз", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что сложившаяся ситуация вызвала панику, особенно у семей с детьми.
"Некоторое время канатная дорога полностью не работала", - говорится в сообщении.
Отмечается что сотрудники на месте постарались устранить проблему как можно быстрее. Работа канатной дороги была восстановлена в тот же день, о людях, пострадавших в результате остановки, не сообщается.
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В миреЦахкадзорАрмения
 
 
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