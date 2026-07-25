В Армении люди застряли на канатной дороге из-за отключения света

Издание пишет, что сложившаяся ситуация вызвала панику, особенно у семей с детьми.

Отмечается что сотрудники на месте постарались устранить проблему как можно быстрее. Работа канатной дороги была восстановлена в тот же день, о людях, пострадавших в результате остановки, не сообщается.