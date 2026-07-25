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Армянский регулятор оценил запрет на ввоз молочной продукции в Россию - РИА Новости, 25.07.2026
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05:48 25.07.2026
Армянский регулятор оценил запрет на ввоз молочной продукции в Россию

Армянский регулятор заверил, что следит за качеством молочной продукции

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию заявил, что постоянно следит за качеством такой продукции и ее соответствием установленным требованиям.
  • Инспекционный орган заявил, что в ходе проверки с 14 по 21 июля не было выявлено нарушений на армянских предприятиях.
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию заявил, что постоянно следит за качеством такой продукции и ее соответствием установленным требованиям.
В пятницу Россельхознадзор сообщил, что по результатам проведенной в период с 14 по 21 июля инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении обратился в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики с просьбой с 27 июля приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий страны в адрес российских получателей. В документе, подписанном замглавы Россельхознадзора Константином Савенковым, говорится о необходимости "обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27 июля".
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"Хотя российская сторона пока не предоставила результаты совместного контроля, проведенного специалистами Россельхознадзора и инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов с 14 по 21 июля на четырех армянских предприятиях, мы можем сообщить, что в ходе проверки не было выявлено фактов использования этими предприятиями молока больных животных, а также сырья, импортированного из других стран", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что согласно представленным документам, сырье, используемое в производстве, прошло лабораторные испытания и было признано безопасным.
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"Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении в рамках годовой программы проверок, а также на основании жалоб, поступающих от потребителей, постоянно проводит контрольные мероприятия на всех производственных предприятиях по выпуску молочной продукции. В случае выявления несоответствий инспекционный орган приостанавливает производственную деятельность до устранения выявленных нарушений, а опасные партии изымаются из оборота и уничтожаются", - говорится в заявлении регулятора.
Служба заверила, что последовательна в том, чтобы вся цепочка производства пищевых продуктов соответствовала требованиям, установленным правовыми актами по безопасности пищевых продуктов.
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