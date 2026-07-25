Краткий пересказ от РИА ИИ Климат Волгоградской области может облегчить состояние людей с аллергией на пыльцу березы.

Альпийский климат Кавказа и Алтая подходит пациентам с чувствительностью к клещу домашней пыли.

Солнечный климат Волгоградской области может помочь людям, страдающим некоторыми формами атопического дерматита.

ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Климат Волгоградской области может оказать благотворное воздействие на людей с аллергией на пыльцу березы, а альпийский климат Кавказа и Алтая подходит пациентам с чувствительностью к клещу домашней пыли, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии Волгоградского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.

Климатотерапия, по словам эксперта, является одним из методов восстановительного лечения при аллергических заболеваниях, однако подход к ее назначению должен быть строго индивидуальным. Для больных с аллергическими заболеваниями важно максимальное ограничение контакта со значимыми аллергенами.

"Пыльцы березы в воздухе Волгоградской области намного меньше, чем на севере, поэтому людям с аллергией на пыльцу березы здесь может быть значительно легче. Альпийский климат лучше подходит пациентам с высокой чувствительностью к клещу домашней пыли, а условия севера - тем, кто страдает от сезонной аллергии", - сказала врач.

Альпийский климат характерен для мест, расположенных выше границы леса, в России он встречается на Кавказе и на Алтае.

Кроме того, специалист отметила, что солнечный климат Волгоградской области может помочь людям, страдающим некоторыми формами атопического дерматита. Воздействие солнечных лучей может иметь позитивное влияние на течение хронических воспалительных заболеваний, в том числе аллергических, отмечает эксперт.