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Врач рассказала, климат каких регионов подходит людям с разной аллергией - РИА Новости, 25.07.2026
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22:02 25.07.2026
Врач рассказала, климат каких регионов подходит людям с разной аллергией

Врач Белан: климат Волгоградской области поможет при аллергии на пыльцу березы

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Аллергия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Климат Волгоградской области может облегчить состояние людей с аллергией на пыльцу березы.
  • Альпийский климат Кавказа и Алтая подходит пациентам с чувствительностью к клещу домашней пыли.
  • Солнечный климат Волгоградской области может помочь людям, страдающим некоторыми формами атопического дерматита.
ВОЛГОГРАД, 25 июл - РИА Новости. Климат Волгоградской области может оказать благотворное воздействие на людей с аллергией на пыльцу березы, а альпийский климат Кавказа и Алтая подходит пациентам с чувствительностью к клещу домашней пыли, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии Волгоградского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.
Климатотерапия, по словам эксперта, является одним из методов восстановительного лечения при аллергических заболеваниях, однако подход к ее назначению должен быть строго индивидуальным. Для больных с аллергическими заболеваниями важно максимальное ограничение контакта со значимыми аллергенами.
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"Пыльцы березы в воздухе Волгоградской области намного меньше, чем на севере, поэтому людям с аллергией на пыльцу березы здесь может быть значительно легче. Альпийский климат лучше подходит пациентам с высокой чувствительностью к клещу домашней пыли, а условия севера - тем, кто страдает от сезонной аллергии", - сказала врач.
Альпийский климат характерен для мест, расположенных выше границы леса, в России он встречается на Кавказе и на Алтае.
Кроме того, специалист отметила, что солнечный климат Волгоградской области может помочь людям, страдающим некоторыми формами атопического дерматита. Воздействие солнечных лучей может иметь позитивное влияние на течение хронических воспалительных заболеваний, в том числе аллергических, отмечает эксперт.
"Дозированное воздействие солнечного света способствует выработке витамина D, который обладает иммуномодулирующим эффектом и применяется в комплексном лечении атопического дерматита", - сказала она.
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