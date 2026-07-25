Врач рассказала, как избежать контактов с аллергенами

Краткий пересказ от РИА ИИ Проветривание квартиры в ночное время или в дождливую погоду помогает избегать контактов с аллергенами.

При сезонной аллергии рекомендуется использовать очистители воздуха, промывать нос и полоскать горло, принимать душ и менять одежду после пребывания на улице, использовать респираторы или маски вне помещения.

При симптомах тяжелой аллергической реакции следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проветривание квартиры в ночное время или в дождливую погоду помогает избегать контактов с аллергенами, рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Ангелина Сулейманова.

"Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, использовать в помещении очистители воздуха, проветривать только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная", - объяснила Сулейманова в беседе с " Газетой.Ru ".

По ее словам, сезонная аллергия возникает из-за попадания в организм пыльцы деревьев и сорных трав в период их активного цветения. Как правило, проявляется слезотечением и зудом в глазах, насморком, чиханием, зудом кожи и кашлем, особенно при наличии бронхиальной астмы.

"Сезон цветения в РФ обычно начинается с конца марта и заканчивается в октябре, но может отличаться в зависимости от региона проживания. Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, принимать душ и сменить одежду после пребывания на улице, использовать в помещении очистители воздуха, проветривать только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная; на улице использовать респираторы или хотя бы маски", - подчеркнула врач.

Кроме того, для облегчения симптомов нетяжелой аллергии эксперт рекомендовала использовать антигистаминные препараты 2-го и 3-го поколения, они не вызывают сонливости.