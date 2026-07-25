Врач рассказала, как избежать контактов с аллергенами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проветривание квартиры в ночное время или в дождливую погоду помогает избегать контактов с аллергенами.
- При сезонной аллергии рекомендуется использовать очистители воздуха, промывать нос и полоскать горло, принимать душ и менять одежду после пребывания на улице, использовать респираторы или маски вне помещения.
- При симптомах тяжелой аллергической реакции следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проветривание квартиры в ночное время или в дождливую погоду помогает избегать контактов с аллергенами, рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Ангелина Сулейманова.
"Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, использовать в помещении очистители воздуха, проветривать только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная", - объяснила Сулейманова в беседе с "Газетой.Ru".
По ее словам, сезонная аллергия возникает из-за попадания в организм пыльцы деревьев и сорных трав в период их активного цветения. Как правило, проявляется слезотечением и зудом в глазах, насморком, чиханием, зудом кожи и кашлем, особенно при наличии бронхиальной астмы.
"Сезон цветения в РФ обычно начинается с конца марта и заканчивается в октябре, но может отличаться в зависимости от региона проживания. Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, принимать душ и сменить одежду после пребывания на улице, использовать в помещении очистители воздуха, проветривать только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная; на улице использовать респираторы или хотя бы маски", - подчеркнула врач.
Кроме того, для облегчения симптомов нетяжелой аллергии эксперт рекомендовала использовать антигистаминные препараты 2-го и 3-го поколения, они не вызывают сонливости.
"Однако при развитии отека Квинке, затруднении дыхания, глотания, приступах удушья, снижении давления, изменении сознания, обширном поражении кожи следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - предупредила Сулейманова.
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