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В музее памяти участников СВО открыли знак воинам Корейской народной армии - РИА Новости, 24.07.2026
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19:38 24.07.2026 (обновлено: 19:43 24.07.2026)
В музее памяти участников СВО открыли знак воинам Корейской народной армии

Знак воинам Корейской народной армии открыли в музее памяти участников СВО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее памяти участников специальной военной операции открыли памятный знак в честь воинов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области.
  • Памятный знак выполнен скульптором студии военных художников имени М. Б. Грекова и установлен на внешней стене музея памяти участников спецоперации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Памятный знак в честь воинов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, открыли в музее памяти участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
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"В музее памяти участников специальной военной операции на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в память подвига воинов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль, представители движения "Юнармия" и военнослужащие ВС РФ.
"Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республики. Мемориал призван сохранить память об их героизме и передать будущим поколениям идею боевого братства, взаимной поддержки и верности общему долгу", - сказал Коновалов, чьи слова привело Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, памятный знак выполнен скульптором студии военных художников имени М.Б. Грекова и установлен на внешней стене музея памяти участников спецоперации.
"В центре композиции памятной доски - собирательный образ современного корейского бойца, изображенного в полный рост, в современной экипировке и вооружении. Его спокойная, уверенная поза символизирует стойкость, мужество и готовность до конца выполнять воинский долг. Фигура бойца размещена на фоне рельефного пейзажа, напоминающего о местах ожесточенных боев. В нижней части расположена памятная надпись "Россия не забудет подвига бойцов КНДР в Курской области", - говорится в сообщении.
Военный оркестр в завершении торжественного мероприятия исполнил гимны РФ и КНДР, заключили в российском оборонном ведомстве.
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РоссияКурская областьКНДРКорейская народная армия
 
 
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