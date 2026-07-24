В музее памяти участников СВО открыли знак воинам Корейской народной армии

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Краткий пересказ от РИА ИИ В музее памяти участников специальной военной операции открыли памятный знак в честь воинов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области.

Памятный знак выполнен скульптором студии военных художников имени М. Б. Грекова и установлен на внешней стене музея памяти участников спецоперации.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Памятный знак в честь воинов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, открыли в музее памяти участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.

"В музее памяти участников специальной военной операции на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в память подвига воинов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль, представители движения "Юнармия" и военнослужащие ВС РФ.

"Участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением союзнических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республики. Мемориал призван сохранить память об их героизме и передать будущим поколениям идею боевого братства, взаимной поддержки и верности общему долгу", - сказал Коновалов, чьи слова привело Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, памятный знак выполнен скульптором студии военных художников имени М.Б. Грекова и установлен на внешней стене музея памяти участников спецоперации.

"В центре композиции памятной доски - собирательный образ современного корейского бойца, изображенного в полный рост, в современной экипировке и вооружении. Его спокойная, уверенная поза символизирует стойкость, мужество и готовность до конца выполнять воинский долг. Фигура бойца размещена на фоне рельефного пейзажа, напоминающего о местах ожесточенных боев. В нижней части расположена памятная надпись "Россия не забудет подвига бойцов КНДР в Курской области", - говорится в сообщении.