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Житель Тульской области выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей - РИА Новости, 24.07.2026
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08:15 24.07.2026
Житель Тульской области выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей

Житель Тульской области выиграл в лотерею почти 13 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Тульской области выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей.
  • Сумма выигрыша составила 12 963 164 рубля, благодаря тому что участник отметил дополнительные числа в билете.
  • Победителю привели к победе числа 2, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 2 — во втором.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Житель Тульской области купил билет в рабочий перерыв и выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
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"Кирилл Б. из Тульской области в ходе 348345-го тиража лотереи выиграл суперприз - 11 505 164 рубля. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 1 458 000 рублей и составила 12 963 164 рубля", - рассказали в компании.
По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все 9 чисел комбинации. К победе счастливчика привели числа 2, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 2 - во втором.
"Эту судьбоносную покупку я совершил в один из рабочих перерывов. После розыгрыша на телефон пришло смс-уведомление о выигрыше. Я подумал, что сумма выигрыша небольшая, и не стал смотреть результаты тиража. Только придя с обеда, зашел в личный кабинет и был шокирован, увидев многомиллионный суперприз. Пошел пить кофе с мыслями о своей хорошей жизни", - рассказал сам победитель лотереи.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.
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Тульская областьРоссияСтолотоМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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