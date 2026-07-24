Житель Тульской области выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей.

"Кирилл Б. из Тульской области в ходе 348345-го тиража лотереи выиграл суперприз - 11 505 164 рубля. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 1 458 000 рублей и составила 12 963 164 рубля", - рассказали в компании.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все 9 чисел комбинации. К победе счастливчика привели числа 2, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 2 - во втором.

"Эту судьбоносную покупку я совершил в один из рабочих перерывов. После розыгрыша на телефон пришло смс-уведомление о выигрыше. Я подумал, что сумма выигрыша небольшая, и не стал смотреть результаты тиража. Только придя с обеда, зашел в личный кабинет и был шокирован, увидев многомиллионный суперприз. Пошел пить кофе с мыслями о своей хорошей жизни", - рассказал сам победитель лотереи.