Рейтинг@Mail.ru
"Давно не секрет". Депутат Рады рассказал о зависимости Зеленского - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 24.07.2026 (обновлено: 21:28 24.07.2026)
"Давно не секрет". Депутат Рады рассказал о зависимости Зеленского

Дмитрук высмеял заявление Зеленского, что тот не употреблял наркотики

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что тот не употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • Дмитрук выразил свое возмущение тем, что, по его мнению, "самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами".
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял заявление Владимира Зеленского в интервью американскому блогеру Лоре Лумер о том, что он не употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«

"Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще, сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами", — написал политик в Telegram-канале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Уже завтра". Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта
Вчера, 19:28
В мае официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, помнят о его пристрастии к запрещенным веществам, они это видели и всегда знали.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Он ее любовник". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети
Вчера, 18:47
 
В миреФранцияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала