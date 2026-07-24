Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что тот не употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Дмитрук выразил свое возмущение тем, что, по его мнению, "самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами".
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял заявление Владимира Зеленского в интервью американскому блогеру Лоре Лумер о том, что он не употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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"Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще, сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами", — написал политик в Telegram-канале.
В мае официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, помнят о его пристрастии к запрещенным веществам, они это видели и всегда знали.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.