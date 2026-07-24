"Давно не секрет". Депутат Рады рассказал о зависимости Зеленского

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"Зеленский заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с Макроном. Вообще, сам уровень задаваемых вопросов соответствует действительности. И то, с какой радостью на них отвечает спикер, тоже говорит о многом. Для нас это давно не секрет. Но весь ужас заключается в том, что самые обычные барыги и наркоманы сегодня управляют целыми странами", — написал политик в Telegram-канале.