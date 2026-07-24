"Уже завтра". Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский высказался о перемирии как о лучшей альтернативе продолжительной войне, цитирует его агентство АР.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер вновь заявил, что якобы поддерживает перемирие между Украиной и Россией.

« "Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива", — цитирует Зеленского агентство АР.

Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. При этом он подчеркнул, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".