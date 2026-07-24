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Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мира с Россией - РИА Новости, 24.07.2026
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22:06 24.07.2026
Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мира с Россией

Зеленский заявил о готовности приехать в США для подписания мирного соглашения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания соглашения по мирному урегулированию с Россией.
  • Зеленский сказал, что место подписания мирного соглашения якобы зависит от президента США Дональда Трампа.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и обсудил продолжение контактов с госсекретарем США Марко Рубио.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в Соединенные Штаты для подписания соглашения по мирному урегулированию с Россией.
"Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией", - сказал Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер, отвечая на вопрос, хотел бы он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Зеленский добавил, что место подписания якобы зависит от президента США Дональда Трампа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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