Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания мира с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в США для подписания соглашения по мирному урегулированию с Россией.

Зеленский сказал, что место подписания мирного соглашения якобы зависит от президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и обсудил продолжение контактов с госсекретарем США Марко Рубио.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в Соединенные Штаты для подписания соглашения по мирному урегулированию с Россией.

"Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией", - сказал Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер, отвечая на вопрос, хотел бы он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.

Зеленский добавил, что место подписания якобы зависит от президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.