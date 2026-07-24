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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 24.07.2026
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11:56 24.07.2026
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Верховная рада 14 июля поддержала продление срока действия военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней.
Согласно данным, опубликованных на сайте Рады оба законопроекты возвращены с подписью Зеленского.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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