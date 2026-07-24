Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Верховная рада 14 июля поддержала продление срока действия военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней.
Согласно данным, опубликованных на сайте Рады оба законопроекты возвращены с подписью Зеленского.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.