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Встреча Зеленского и Трампа может состояться на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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09:19 24.07.2026 (обновлено: 09:20 24.07.2026)
Встреча Зеленского и Трампа может состояться на следующей неделе, пишут СМИ

«Общественное»: встреча Трампа и Зеленского может состояться на следующей неделе

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 28 июля.
  • Он встретится с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться на следующей неделе во время визита Зеленского в США, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в среду заявил, что Зеленский поедет в США на этой неделе. По его словам, его визит продлится почти неделю.
«
"Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Америку на следующей неделе. Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки президент Украины посетит похороны сенатора Линдси Грэма и непосредственно встретится с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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