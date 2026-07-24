Встреча Зеленского и Трампа может состояться на следующей неделе, пишут СМИ

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"Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Америку на следующей неделе. Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки президент Украины посетит похороны сенатора Линдси Грэма и непосредственно встретится с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.