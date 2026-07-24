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В Анапе ввели запрет на купание в море - РИА Новости, 24.07.2026
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14:15 24.07.2026
В Анапе ввели запрет на купание в море

В Анапе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения

© Фото : соцсетиСмерч в Анапе
Смерч в Анапе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : соцсети
Смерч в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе ввели запрет на купание в море.
  • Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море ввели в Анапе в связи со штормом и сильным донным течением, сообщает муниципальный центр управления.
"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендуется проявить осторожность и соблюдать меры личной безопасности.
Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю в среду объявил штормовое предупреждение, с четверга по воскресенье прогнозируются сильные дожди, ливни, местами град. В четверг в районе Анапы жители и гости города стали свидетелями формирования смерча над Черным морем.
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АнапаКраснодарский крайЧерное море
 
 
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