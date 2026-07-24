Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анапе ввели запрет на купание в море.
- Запрет связан со штормом и сильным донным течением.
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море ввели в Анапе в связи со штормом и сильным донным течением, сообщает муниципальный центр управления.
"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендуется проявить осторожность и соблюдать меры личной безопасности.
Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю в среду объявил штормовое предупреждение, с четверга по воскресенье прогнозируются сильные дожди, ливни, местами град. В четверг в районе Анапы жители и гости города стали свидетелями формирования смерча над Черным морем.