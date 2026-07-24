МИД: Россия обеспокоена рисками деградации политической обстановки в Йемене

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии Сами Мохаммед Ас-Садхана и посла Йемена Ахмеда Аль-Вахейши, стороны выразили обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене из-за эскалации в зоне Персидского залива и Красном море, сообщает МИД России.