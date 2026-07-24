МИД: Россия обеспокоена рисками деградации политической обстановки в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии и посла Йемена.
- Стороны выразили обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене из-за эскалации в зоне Персидского залива и Красном море.
- Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности судоходства в акватории у северной части Йемена и наращивания международных усилий по налаживанию диалога в Йемене под эгидой ООН.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии Сами Мохаммед Ас-Садхана и посла Йемена Ахмеда Аль-Вахейши, стороны выразили обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене из-за эскалации в зоне Персидского залива и Красном море, сообщает МИД России.
«
"В ходе беседы проведен обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него. Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации там военно-политической обстановки из-за новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива и Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что стороны подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности судоходства прилегающей к северной части Йемена акватории, а также наращивания международных усилий по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН.