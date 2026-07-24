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МИД: Россия обеспокоена рисками деградации политической обстановки в Йемене - РИА Новости, 24.07.2026
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17:11 24.07.2026
МИД: Россия обеспокоена рисками деградации политической обстановки в Йемене

Борисенко: РФ обеспокоена рисками деградации политической обстановки в Йемене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии и посла Йемена.
  • Стороны выразили обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене из-за эскалации в зоне Персидского залива и Красном море.
  • Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности судоходства в акватории у северной части Йемена и наращивания международных усилий по налаживанию диалога в Йемене под эгидой ООН.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Саудовской Аравии Сами Мохаммед Ас-Садхана и посла Йемена Ахмеда Аль-Вахейши, стороны выразили обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене из-за эскалации в зоне Персидского залива и Красном море, сообщает МИД России.
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"В ходе беседы проведен обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него. Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации там военно-политической обстановки из-за новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива и Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что стороны подтвердили важность обеспечения свободы и безопасности судоходства прилегающей к северной части Йемена акватории, а также наращивания международных усилий по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН.
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В миреЙеменРоссияПерсидский заливГеоргий БорисенкоООН
 
 
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