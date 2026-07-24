Лихачев рассказал о реакции МАГАТЭ на убийство главного инженера ЗАЭС

«

"С одно стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы, ставить их перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров, все человечество, лидеров, в том числе и западных стран, находим возможность доносить до них эту информацию", - заявил Лихачев.