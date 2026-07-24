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Лихачев рассказал о реакции МАГАТЭ на убийство главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 24.07.2026
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09:04 24.07.2026
Лихачев рассказал о реакции МАГАТЭ на убийство главного инженера ЗАЭС

Лихачев: МАГАТЭ отреагировало на убийство главного инженера ЗАЭС без критики

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ отреагировало на убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявив о неприемлемости атак на станцию и персонал.
  • Адресной критики и указания виновных в убийстве главного инженера ЗАЭС со стороны МАГАТЭ не прозвучало.
  • Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль.
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. МАГАТЭ отреагировало на убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, но без адресной критики, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"С одно стороны МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал, но это опять были общие оценки, к сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы, ставить их перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров, все человечество, лидеров, в том числе и западных стран, находим возможность доносить до них эту информацию", - заявил Лихачев.
Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий
15 июля, 21:36
 
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