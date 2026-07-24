Россия спустя два года частично сняла ограничения на импорт яиц из США

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россельхознадзор частично снял временное ограничение на импорт инкубационных яиц из США благодаря улучшению там ситуации с гриппом птиц, следует из материалов ведомства.

"В связи с улучшением на территории Соединенных Штатов Америки эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 24 июля 2026 года отменяются введенные ранее временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Соединенных Штатов Америки - с 10 предприятий штата Западная Вирджиния - следующей продукции: инкубационное яйцо", - говорится в документе.

В нем также уточняется, что теперь к упомянутым предприятиям будут применяться специальные требования, которые подразумевают отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля от каждой поступающей партии для исследований на наличие генома вируса высокопатогенного гриппа птиц.