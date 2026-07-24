Россия спустя два года частично сняла ограничения на импорт яиц из США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор частично снял ограничение на импорт инкубационных яиц из США после улучшения ситуации с птичьим гриппом.
- Импорт разрешили с 10 предприятий штата Западная Вирджиния с 24 июля 2026 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россельхознадзор частично снял временное ограничение на импорт инкубационных яиц из США благодаря улучшению там ситуации с гриппом птиц, следует из материалов ведомства.
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"В связи с улучшением на территории Соединенных Штатов Америки эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 24 июля 2026 года отменяются введенные ранее временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Соединенных Штатов Америки - с 10 предприятий штата Западная Вирджиния - следующей продукции: инкубационное яйцо", - говорится в документе.
В нем также уточняется, что теперь к упомянутым предприятиям будут применяться специальные требования, которые подразумевают отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля от каждой поступающей партии для исследований на наличие генома вируса высокопатогенного гриппа птиц.
В конце июля 2024 года Россельхознадзор сообщил, что в связи с распространением в США гриппа птиц служба ввела временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мясо птицы и готовой мясной продукции с содержанием продуктов переработки птицы, корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ограничения коснулись всей территории США.