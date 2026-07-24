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Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали - РИА Новости, 24.07.2026
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02:21 24.07.2026 (обновлено: 11:01 24.07.2026)
Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован.
  • Эвакуация проведена в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries, сообщили в пресс-службе компании.
"Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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СимферопольВайлдберриз (Wildberries)Тамбовская область
 
 
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