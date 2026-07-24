Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован.
- Эвакуация проведена в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries, сообщили в пресс-службе компании.
"Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В минувшую субботу украинские боевики ударили дронами по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. В Котовске погиб один человек, еще семеро стали жертвами в Электростали.
В среду под удар попали также объекты компании в Невинномысске на Ставрополье и в Краснодаре. В результате всех атак пострадали десятки человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эти удары могут представлять собой военное преступление и требуют расследования.
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22 июля, 21:25