Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской и Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Чуть позже телеканал сообщил о взрыве в Одессе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской и в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18