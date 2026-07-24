В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах снова раздались взрывы.
- В ряде районов Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Сумах, сообщает телеканал "Общественное".
"Повторные взрывы звучат в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18