В иранских городах Фирузабад и Тефт прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В иранских городах Фирузабад и Тефт прозвучали взрывы.

Центральное командование ВС США отмечает, что это уже 13-я ночь ударов по Ирану подряд.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в иранских городах Фирузабад и Тефт на фоне заявления военных США о возобновлении ударов, сообщает телеканал Press TV.

"В иранских городах Фирузабад и Тефт слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Фирузабад расположен на юге страны. Тефт - в ее центральной части.