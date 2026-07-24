Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы.
- В большей части Сумской и Харьковской областей звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах.
Позже телеканал "Общественное" заявил о повторном звуке детонации в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в большей части Сумской и Харьковской областей звучит сигнал воздушной тревоги.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18