В Москве пройдет выставка — пристройство кошек из приютов

Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

© Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. 25 и 26 июля в пространстве Зоофест Эко, в рамках фестиваля "Вкус лета", пройдут выставка-пристройство кошек и десятки активностей, чтобы провести время с пользой в компании хвостатых друзей.

Главным событием станет благотворительная выставка-пристройство. Восемь кошек из приютов из разных городов страны будут ждать встречи со своими семьями. Все животные здоровы, привиты и социализированы. Гости смогут познакомиться с животными и узнать их истории, задать вопросы о каждом участнике кураторам, пройти собеседование и, возможно, встретить нового члена семьи. Каждый будущий владелец и его питомец смогут получить полезные подарки — поддержку на старте его новой домашней жизни. Чтобы забрать "хвостика" с собой, понадобится паспорт.

© Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо" © Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

В течение двух дней посетителей Зоофест Эко ждет насыщенная программа на тему ответственного отношения к домашним любимцам.

Гостей ждут лекции-презентации популярных пород собак: чихуахуа, малый вандейский бассет-гриффон, той-пудель и джек-рассел-терьер. Кроме того, можно будет узнать больше об особенностях пород и пообщаться с владельцами, получить консультации профессиональных заводчиков. Ветеринарный врач-диетолог, пищевой технолог и ветеринарный гастроэнтеролог Анастасия Быкова расскажет о современном подходе к питанию собак, ответит на распространенные вопросы владельцев о кормлении и поделится практическими рекомендациями по сохранению здоровья питомцев. Кинологи и зоопсихологи поделятся знаниями о содержании, воспитании, особенностях поведения домашних животных и расскажут о том, как подготовиться к появлению хвостатого любимца в доме.

© Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо" © Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

Кроме того, на площадке пройдут показательные выступления по бытовой и трюковой дрессировке с обучением элементам трюков для всех желающих. Также запланированы парад костюмов, танцы с собаками и танцевальный флешмоб с приятными сюрпризами, показ мод для собак, спортивные соревнования, викторина с полезными подарками.

Юных гостей ждут лепка, раскраски и творческие задания. А также возможность познакомиться с животными и узнать, почему питомец не игрушка и как человек может помочь тем, кто только ищет свой дом. Зоофест Эко станет местом, где можно поговорить с детьми о заботе об окружающем мире и простых добрых поступках, которые доступны каждому.

© Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо" © Фото : РОО "Найди друга" Выставка-пристройство кошек из приютов в "Три вокзала. Депо"

Пространство Зоофест Эко в рамках фестиваля "Вкус лета" — это возможность не только хорошо провести день, но и совершить настоящее доброе дело: познакомиться с будущим питомцем, поддержать кураторов и получить советы специалистов. Гости смогут узнать больше о бережном отношении к братьям нашим меньшим и о том, как происходит ответственное пристройство, а также о волонтерстве и возможных способах оказывать помощь бездомным животным и приютам.

Дата и время: 25 и 26 июля 2026 года, с 11:00 до 18:00.

Место проведения: Москва, "Три вокзала. Депо", Новорязанская улица, 23, стр. 5 (в рамках фестиваля "Вкус лета").

Вход бесплатный по предварительной регистрации. 0+.