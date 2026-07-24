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Более 830 жителей Подмосковья получили выплату для бойцов СВО и их семей - РИА Новости, 24.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:18 24.07.2026
Более 830 жителей Подмосковья получили выплату для бойцов СВО и их семей

Свыше 830 жителей Подмосковья получили выплату для участников СВО и их семей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата
Выплата - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 830 жителей Подмосковья получили региональную выплату в размере 24 тысяч рублей для участников СВО и их семей, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
"Более 830 жителей уже получили выплату в размере 24 тысяч рублей. Ее можно получить один раз в год. В бюджете региона на эту поддержку в текущем году выделено 20 миллионов рублей", - отметил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития Подмосковья.
В ведомстве отметили, что с июля 2025 года в Московской области действует мера социальной поддержки для участников специальной военной операции и их детей-инвалидов. Она направлена на повышение мобильности, включая возможность использования услуг такси для обеспечения их доступа к социально-значимым объектам. Мера поддержки предусмотрена для участников СВО, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, воспитывающая ребенка-инвалида.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Социальные выплаты
 
 
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