Более 830 жителей Подмосковья получили выплату для бойцов СВО и их семей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 830 жителей Подмосковья получили региональную выплату в размере 24 тысяч рублей для участников СВО и их семей, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
"Более 830 жителей уже получили выплату в размере 24 тысяч рублей. Ее можно получить один раз в год. В бюджете региона на эту поддержку в текущем году выделено 20 миллионов рублей", - отметил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития Подмосковья.
В ведомстве отметили, что с июля 2025 года в Московской области действует мера социальной поддержки для участников специальной военной операции и их детей-инвалидов. Она направлена на повышение мобильности, включая возможность использования услуг такси для обеспечения их доступа к социально-значимым объектам. Мера поддержки предусмотрена для участников СВО, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, воспитывающая ребенка-инвалида.