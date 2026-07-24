Более 830 жителей Подмосковья получили выплату для бойцов СВО и их семей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 830 жителей Подмосковья получили региональную выплату в размере 24 тысяч рублей для участников СВО и их семей, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

"Более 830 жителей уже получили выплату в размере 24 тысяч рублей. Ее можно получить один раз в год. В бюджете региона на эту поддержку в текущем году выделено 20 миллионов рублей", - отметил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития Подмосковья.