Вучич назвал ставку Запада на военную эскалацию в отношении России ошибкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ставка Запада на военную эскалацию в отношении России ошибочна.
- Он добавил, что это лишь усилит решимость Москвы достичь победы.
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Ставка Запада на военную эскалацию в отношении РФ ошибочна, это лишь усилит решимость России достичь победы, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Это очень ошибочный расчет Запада... Они (русские - ред.) станут еще более решимыми в том, чтобы победить", - сказал президент Сербии в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, говоря о последствиях военной эскалации со стороны Запада.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западная "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что "это коалиция подстрекателей войны, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране".