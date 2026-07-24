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Вучич назвал ставку Запада на военную эскалацию в отношении России ошибкой - РИА Новости, 24.07.2026
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22:12 24.07.2026 (обновлено: 22:13 24.07.2026)
Вучич назвал ставку Запада на военную эскалацию в отношении России ошибкой

Вучич: ставка Запада на военную эскалацию в отношении России ошибочна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ставка Запада на военную эскалацию в отношении России ошибочна.
  • Он добавил, что это лишь усилит решимость Москвы достичь победы.
БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Ставка Запада на военную эскалацию в отношении РФ ошибочна, это лишь усилит решимость России достичь победы, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Это очень ошибочный расчет Запада... Они (русские - ред.) станут еще более решимыми в том, чтобы победить", - сказал президент Сербии в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, говоря о последствиях военной эскалации со стороны Запада.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западная "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что "это коалиция подстрекателей войны, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране".
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